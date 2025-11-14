ULTIME NOTIZIE 14 NOVEMBRE 2025

Lugano, alla Repetto Gallery Morandi dialoga con il contemporaneo

Lugano, 14 nov. (askanews) - La Repetto Gallery di Lugano ha presentato la mostra "Giorgio Morandi and Beyond", esposizione curata da Maria Cristina Bandera: un percorso che delinea una riflessione che coinvolge l'opera del grande pittore e incisore italiano in relazione a una serie di lavori appartenenti ad artisti moderni e contemporanei che, attraverso approcci diversi ed eterogenei, si possono accostare alla sua poetica.

La mostra accoglie undici dipinti di Giorgio Morandi, che comprendono paesaggi, fiori e nature morte, oltre a dieci disegni e dieci acqueforti, realizzati tra il 1915 e il 1963. Il termine Beyond presente nel titolo fa riferimento agli altri artisti selezionati dalla curatrice per dar vita a un progetto espositivo che intreccia relazioni e rimandi. Bertozzi & Casoni, Pier Paolo Calzolari, Gianni Caravaggio, Peter Dreher, Luigi Ghirri, David Hockney, Gianfranco Ferroni, Osvaldo Licini, Ben Nicholson, Sergio Romiti, Salvo, Sean Scully, Franco Vimercati sono i protagonisti di questo dialogo.

