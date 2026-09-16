ULTIME NOTIZIE 16 SETTEMBRE 2026

L'Ue propone di vietare i social agli under 13, limiti fino a 15

Strasburgo, 16 set. (askanews) - Niente social network prima dei 13 anni e account personali vietati fino ai 15. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen annuncia le nuove proposte dell'Ue per proteggere bambini e adolescenti online.

"In sintesi, niente social media sotto i 13 anni - afferma von der Leyen -. Nessun account personale sotto i 15 anni. Questo significa che dai 13 anni fino ai 15 saranno consentiti soltanto mini-account creati e supervisionati dai genitori o dai tutori, con funzionalità limitate e un tempo di utilizzo massimo di un'ora al giorno. E tra i 15 e i 18 anni, la progettazione sicura diventerà un obbligo per le piattaforme".

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