Ludovica Martino e Giacomo Giorgio nell'Italia del Carosello

Roma, 26 nov. (askanews) - L'Italia degli anni '50 e'60 rivive nel film tv "Carosello in love" interpretato da Ludovica Martino e Giacomo Giorgio, su Rai 1 il 30 novembre in prima serata. Siamo nel 1957 e in Rai si sperimenta questa nuova forma di intrattenimento legata ad un messaggio pubblicitario. La protagonista del film diretto da Jacopo Bonvicini è una ragazza volitiva e acuta, che si affaccia al mondo della tv e cerca un proprio ruolo in quell'universo maschile dove incontra un regista con grandi aspirazioni cinematografiche.

Ludovica Martino ha spiegato: "Mi è piaciuto il fatto che fosse molto rivoluzionaria per il tempo e che combattesse per i suoi diritti, andasse persino contro la sua famiglia per potersi affermare e per poter trovare un posto felice per lei, per se stessa, nel mondo".

E se si chiede ai due giovani attori cosa invidino ai ragazzi di quell'Italia che non c'è più Martino risponde: "Sì, c'è della nostalgia a guardare quei film del passato, a guardare anche il nostro Carosello, sembravano degli anni veramente molto belli", mentre Giorgio dice: "Io invidio molto la possibilità di fare tutto sbagliato e comunque sia essere romantici e felici".