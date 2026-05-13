ULTIME NOTIZIE 13 MAGGIO 2026

Ludovica: disponibile il nuovo singolo "Non è mai abbastanza"

Roma, 13 mag. (askanews) - "Non è mai abbastanza" è il nuovo singolo di Ludovica Porfiri in arte Ludovica, disponibile in radio e in digitale. Il brano, scritto dalla stessa Ludovica in collaborazione con l'autore Fabio Rodelli, segna un'altra tappa importante nella sua carriera, arrivando dopo il successo del precedente singolo "In un attimo". L'etichetta discografica è Rosso di Sera.

"Non è mai abbastanza" affronta il tema complesso delle dinamiche di una coppia, in particolare il tira e molla tra due persone che si amano ma spesso si trovano a discutere e litigare. La canzone racconta quei momenti di tensione, ma anche di nostalgia, in cui si riflette su ciò che si è vissuto, riconoscendo che, nonostante tutto, qualcosa di importante è rimasto. La frase "Non è mai abbastanza" viene citata una sola volta nel brano, alla fine, sottolineando il fatto che, anche quando la relazione sembra essere finita, in realtà ci sarà sempre qualcosa che lega i due, un desiderio di continuità e di comprensione reciproca.

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