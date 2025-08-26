ULTIME NOTIZIE 26 AGOSTO 2025

L'Ucraina testa "Flamingo" un nuovo missile a lungo raggio

Kiev, 26 ago. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che la produzione di massa nazionale del missile Flamingo dovrebbe iniziare tra gennaio e febbraio. Nelle immagini pubblicate dall'agenzia di stampa ucraina ZN.UA i test di lancio di questi missili da crociera a lungo raggio. Dotato di una testata da 1.150 chilogrammi e una gittata di oltre 3.000 chilometri, rappresenta un importante passo avanti nelle capacità di attacco dell'Ucraina.

"I test di questo missile hanno avuto successo. E finora è il missile di maggior successo che abbiamo: ha una gittata di 3.000 chilometri, il che è importante", ha dichiarato Zelensky alla stampa, per poi aggiungere che "non potremo parlarne molto finché non potremo utilizzare centinaia di missili. Entro dicembre ne avremo di più. E entro la fine di dicembre o tra gennaio e febbraio dovrebbe iniziare la produzione di massa".

