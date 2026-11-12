Luce elettrica e poesia al neon: le fluorescenze di Dan Flavin

Bilbao, 12 nov. (askanews) - È solo quello che vediamo o c'è qualcosa in più? È la domanda che inevitabilmente ci si pone ogni volta che ci si trova di fronte alle opere di Dan Flavin, l'artista americano che ha usato i tubi al neon fluorescenti come base per la sua pratica, oggetti comuni, che però, isolati dal contesto oppure abbinati in maniere inconsuete, hanno generato alcuni dei lavori più noti del secondo Novecento. E oggi Flavin, morto nel 1996 a 63 anni, è il protagonista della mostra "Un po' di luce" al Museo Guggenheim di Bilbao.

"Ciò che osserviamo nello spazio - ha detto ad askanews la curatrice dell'esposizione, Lauren Hinkson - è in realtà una lampada fluorescente al cui interno avviene una reazione chimica che genera questo bagliore. L'artista impiegava materiali reperibili in commercio, limitandosi a un insieme circoscritto di strumenti: esistevano solo dieci colori di luce fluorescente e un unico modello di supporto. Eppure, è proprio con questi elementi che ha lavorato. Si tratta di oggetti comuni, che chiunque avrebbe potuto acquistare in un negozio di ferramenta e installare nella propria casa; eppure, nelle sue mani, si trasformano in sculture e situazioni di una portata sublime, capaci di operare una metamorfosi profonda dello spazio".

Quello che la mostra ci ricorda è che i neon di Flavin sono certamente dei dispositivi che attivano lo spazio, ma sono anche forme in sé, opere che vivono mentre sono accese, e hanno la pienezza delle loro facoltà, ma esistono anche da spente, il che rimanda all'impermanenza pure dell'arte, disinnescando retoriche e, se volete, perfino illusioni. Ma con la notevole ricompensa, per lo spettatore, di trovarsi alla fine di fronte a una vera e propria forma di poesia, quella "Electric Light", per esempio, che ha dato il titolo a una raccolta del grande poeta irlandese Seamus Heaney. Perché è su questo terreno che, magari inaspettatamente, ci troviamo a giocare.

"Quando osserviamo queste opere e ne cogliamo il riflesso su noi stessi - ha aggiunto Lauren Hickson - veniamo riportati alla consapevolezza della nostra natura corporea e mortale, dei nostri pensieri, della nostra capacità visiva e del modo peculiare in cui percepiamo il mondo. Flavin trasforma tutto questo per noi, in un esito di una bellezza e una poeticità straordinarie".

I tubi sono ovviamente cruciali, ma al Guggenheim di Bilbao una volta di più apprezziamo l'importanza, molto spesso clamorosamente pittorica, dei riflessi della luce sulle pareti, così come possiamo fare esperienza di una sorta di casa per i neon, accogliente e respingente, bifronte e generatrice di un paesaggio dove non si immaginava potessimo trovarne.

"Le gallerie progettate da Frank Gehry - ha detto la direttrice del museo basco, Miren Arzalluz - offrono condizioni ottimali per le opere di Flavin. In questi spazi, la luce artificiale proveniente dai tubi fluorescenti incontra la luce naturale che penetra nell'edificio; di conseguenza, l'esposizione evolve nel corso della giornata, mutando al variare della luce esterna".

E queste variazioni coinvolgono anche lo spettatore, il suo essere dentro queste "situazioni", come le chiamava Dan Flavin, offrendo la possibilità di sentire oltre. Anche guardano soltanto dei tubi al neon della nostra perduta modernità. (Leonardo Merlini)