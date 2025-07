Lucca, fermata dalla polizia la banda dei Rolex di Forte dei Marmi

Roma, 23 lug. (askanews) - Vasta operazione della polizia contro furti e rapine di orologi di lusso. Eseguita un'ordinanza di misura cautelare (emessa dal gip presso il Tribunale di Lucca, su richiesta della Procura della Repubblica di Lucca), nei confronti di 13 persone, indiziate, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro il patrimonio.

Le indagini, svolte dalla Squadra Mobile di Lucca e dal Commissariato di Forte dei Marmi - coordinate dal Servizio Centrale Operativo - hanno consentito di identificare i componenti della cosiddetta "banda dei Rolex", rapinatori in trasferta, di origine campana, che, tra giugno e settembre 2024, avrebbe messo a segno colpi ai danni di turisti a Forte dei Marmi, Milano e Torino, per un valore di 374mila euro.

La banda, secondo la polizia operava anche all'estero, in particolare in Spagna (Ibiza), Francia (Nizza-Cannes-Saint Tropez) e Germania (Monaco).

Individuate le vittime, spesso anziani, le seguivano in scooter, le attendevano mentre uscivano da locali o scendevano dalle auto e gli strappavano l'orologio di lusso, spesso con violenza.

Le indagini, anche con il contributo della polizia spagnola e francese e dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale, Eurojust, hanno documentato il sodalizio criminale e una fitta rete di conoscenze e fiancheggiatori che aiutava a trovare case in affitto, auto, documenti e targhe per mettere a segno i colpi.