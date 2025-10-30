ULTIME NOTIZIE 30 OTTOBRE 2025

Lucca Comics, nel padiglione Lego un diorama della città toscana

Lucca, 30 ott. (askanews) - A Lucca Comics & Games la città toscana è protagonista anche in una installazione in Lego che ne ricostruisce il centro storico. A immaginarla è stato Riccardo Zangelmi, il primo e unico Lego Certified Professional italiano. "L'idea - ha detto ad askanews - parte dal cercare di realizzare tre monumenti iconici di Lucca, quindi Piazza San Michele, Piazza Anfiteatro e Torre Giunigi, e cercare di racchiuderle all'interno delle mura di Lucca. Abbiamo sviluppato un plastico di 2,70 metri con 300 minifigure, tutte colorate. Abbiamo impiegato 400 ore per realizzarlo e 160 ore solo per la progettazione".

Il grande diorama è esposto all'interno del padiglione di Lego ed è il frutto di un lavoro collettivo ancora in corso: i visitatori dello stand, infatti, possono contribuire aggiungendo un proprio mattoncino alla costruzione. "È stata una sfida molto importante - ha aggiunto Zangelmi - perché soprattutto su Piazza Anfiteatro, che è costruita con 25 moduli, abbiamo dovuto ricreare la forma e gli incastri perfetti delle case, quello è stata molto sfidante però abbiamo ottenuto un buon risultato".

Oltre al diorama di Lucca lo spazio Lego Adventure propone delle esperienze nei mondi di Marvel, Star Wars, Minecraft e One Piece.

