Lucca Comics, arriva una speciale carta Pokémon di PIkachu

Lucca, 16 ott. (askanews) - Una speciale carta Pokémon celebrativa dedicata alla 60esima edizione di Lucca Comics and Games. Il festival toscano, che ha numeri da record a livello europeo, quest'anno offrirà a tutte le persone con un biglietto uno speciale Pikachu, distribuito solo e soltanto a Lucca. "Tutta l'epopea dei Pokémon, la squadra, i più cattivelli del Team Rocket - ha detto ad askanews Emanuele Vietina, direttore di Lucca Comics & Games - sono evidentemente una piccola mitologia contemporanea, un romanzo di formazione. i Pokémon evolvono esattamente come noi bambini".

L'anniversario del festival coincide anche con le celebrazioni del 30esimo anniversario dei Pokémon, evento che ha fatto aumentare ancora l'attenzione verso le carte collezionabili. "Sicuramente in questo 60esimo anniversario, nell'anno della Legacy, una Legacy che è in movimento in qualche modo storico e paradigmatico. Innanzitutto The Pokemon Company International aveva già fatto delle carte celebrative, ma mai in una comic convention. Lucca al tempo stesso è l'unica comic convention al mondo ad avere un red carpet, che noi chiamiamo community carpet, perché lì ci passa anche il pubblico, è l'unica ad avere avuto in qualche modo la certificazione dalla Pokémon Company che noi siamo community. Noi siamo il luogo dove le persone si ritrovano, dove le passioni si trasmettono".

L'appuntamento a Lucca è fissato dal 28 ottobre al 1 novembre.