ULTIME NOTIZIE 09 GIUGNO 2026

Luca Parmitano piloterà la missione Nasa Artemis III: "Emozionato"

Milano, 9 giu. (askanews) - L'astronauta italiano dell'Agenzia spaziale europea (Esa) Luca Parmitano sarà il pilota della missione Nasa Artemis III, che segnerà un altro passo fondamentale per il ritorno di un essere umano sulla Luna.

Come annunciato dall'agenzia spaziale Usa, al terzo viaggio di Artemis prenderanno parte altri tre astronauti, tutti americani, Rendy Bresnik, Andre Douglas, Frank Rubio.

"Quando ho saputo di essere stato designato come pilota della missione, mi sono sentito incredibilmente fortunato e allo stesso tempo umile. Sono onorato e davvero, davvero emozionato all'idea di questa missione e di tutto ciò che comporterà", ha commentato Parmitano.

La missione è programmata per il 2027 e avrà il compito di testare nell'orbita terrestre bassa sistemi fondamentali per i futuri allunaggi, come le capacità di attracco tra la navicella Orion e i sistemi commerciali.

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