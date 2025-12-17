Luca Argentero: in Doc 4 grandi sorprese e il tema tagli alla sanità

Roma, 17 dic. (askanews) - Parlerà anche di tagli alla sanità la quarta stagione di "Doc", la serie interpretata da Luca Argentero. Lo ha detto il protagonista, a margine della presentazione dell'offerta Rai Fiction per il 2026.

"Sembra incredibile dirlo di una serie italiana, però effettivamente 'Doc' è praticamente in mezzo mondo. Credo sia un motivo di orgoglio non solo per me ma per tutta l'industria - ha dichiarato Argentero - abbiamo ricevuto un affetto incredibile da parte di tutti, ogni giorno vengo fermato da bimbi, mamme, nonni che mi raccontano quanto 'Doc' in qualche modo gli abbia scaldato il cuore, in un momento della loro vita magari difficile, raccolgo ogni giorno delle testimonianze d'affetto, una cosa che non mi è mai successa con nessuno dei film o delle serie che ho fatto in Italia".

Poi sulla prossima stagione ha solo anticipato: "Ci sono grandissime sorprese, succederanno delle cose importanti". Inoltre, ha detto l'attore, "affronteremo anche il tema del taglio delle risorse dell'intero comparto della sanità, il merito di Doc è sempre stato quello di intercettare la realtà quasi ancora prima che accadesse. Quello che con Doc ci siamo ripromessi e abbiamo cercato di fare è sempre stato quello di accendere un faro positivo su un settore che è un'eccellenza nel nostro Paese e a volte diamo per scontato".