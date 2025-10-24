Luc Besson: il mio Dracula, dandy, coraggioso, romantico, elegante

Roma, 24 ott. (askanews) - E' un dandy, romantico, elegante e, soprattutto, perdutamente innamorato il Dracula che Luc Besson ha portato alla Festa del Cinema di Roma. Nel suo "Dracula. L'amore perduto", nei cinema italiani dal 29 ottobre, Caleb Landry Jones è il principe Vladimir. Dopo la perdita della moglie, interpretata da Zoe Bleu, Vlad rinnega Dio e subisce la maledizione eterna: diventa un vampiro. Condannato a vagare nei secoli, sfida il destino e la morte guidato da un'unica speranza: ritrovare l'amore perduto. "Ci vuole coraggio! - ha detto il regista - E il coraggio è proprio una delle cose di cui volevo parlare in questo film. Nella nostra società lo abbiamo perso, se hai anche solo un problema molli. Lui non ha paura dell'amore che sente: è romantico, coraggioso ed eroico in un certo senso".

Sull'aspetto dandy del suo Dracula Besson ha spiegato: "Lui non può morire, anche se ci prova, quindi cosa può fare? Ha il tempo ma non può legarsi alle persone, perché moriranno, e quindi si appassiona all'arte, alla pittura, alla musica, a sete e gioielli. Ecco perché lui diventa un dandy".

Anche il personaggio interpretato da Zoe Bleu indossa magnifici costumi. Lei, figlia Rosanna Arquette, stilista oltre che attrice, ha adorato l'universo estetico creato da Besson: "Per me era un sogno, io colleziono abiti dal 1700 fino al 1930, stavo sempre nel reparto costumi, a osservare, imparare. - ha detto l'attrice - C'erano disegni di vestiti per i 400 anni di vita del personaggio! Mi dovevo ripetere: 'Zoe tu sei un'attrice! Ricordatelo: sei qui come attrice! Concentrati!' Ho adorato tutto".

Nel film Christoph Walz interpreta il prete e Matilda De Angelis è una indomabile vampira. L'attrice italiana, a proposito di questo romanticissimo Dracula, ha detto: "L'uomo devoto, passionale, che si innamora di una donna e si innamora di quella donna per tutta la vita, ormai è un concetto praticamente alieno. Sembra una cosa tipo surreale. Più surreale dell'essere vampiro è surreale che ami una donna per tutta la vita. Quindi questo ci dovrebbe far riflettere su tante cose".