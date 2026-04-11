ULTIME NOTIZIE 11 APRILE 2026

Louis Garrel: niente italiani a Cannes? Orribile. Angelina Jolie? Punk

Roma, 11 apr. (askanews) - Louis Garrel è a Roma per presentare al festival del cinema francese Rendez-Vous il film "Couture", in cui recita accanto ad Angelina Jolie e che arriverà nei cinema italiani ad agosto. Per l'attore è anche un'occasione per commentare a caldo la selezione del prossimo festival di Cannes, in cui figurano molti film europei, 18 di produzione francese, ma nessun italiano. Garrel, peraltro, è il protagonista del film di Nanni Moretti "Succederà questa notte", che non sarà al festival perché non ancora terminato.

"Che non ci siano film italiani per me è una cosa orribile. - ha affermato Garrel - Io adoro il cinema italiano, lo promuovo sempre quando sono in Francia, mentre quando sono qui promuovo il cinema francese. Cerco continuamente di creare ponti tra i due Paesi. Questa cosa mi deprime, abbiamo bisogno della narrazione italiana, che è così peculiare. Il vostro cinema per me è derisione e passione".

Couture racconta una storia ambientata nel mondo della moda. La regista Alice Winocour mostra alcuni dietro le quinte, la precarietà e la fragilità delle persone, in particolare quella del personaggio della Jolie quando scopre di avere una malattia. A proposito del suo lavoro con l'attrice americana Garrel ha detto: "Io la definirei un po' punk, non è una persona convenzionale è veramente anticonformista. E' una delle più grandi star del mondo ma sembra lo sia diventata suo malgrado: non l'ha voluto, l'ha accettato. Poi è una persona coinvolta in tante cause, che non definirei umanitarie ma umaniste. E' molto originale, unica, direi straordinaria".

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