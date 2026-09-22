ULTIME NOTIZIE 22 SETTEMBRE 2026

Lou Chambrone e la fabbrica di ravioli a Sonoma, in California

Santa Rosa (California), 21 set. (askanews) - Nella contea di Sonoma tutti conoscono Canevari's, il locale che Lou Chambrone ha trasformato in un punto di riferimento grazie a ravioli, lasagne, polenta, tiramisù e ricchi panini all'italiana. Le specialità del giorno, indicate sui cartelli scritti a mano lungo Lewis Road, attirano clienti con una proposta generosa e familiare, ma anche con ricette capaci di mescolare tradizione e creatività.

L'italianità, per Chambrone, nasce in famiglia. I nonni gestivano una macelleria e un ristorante a Utica, nello Stato di New York, città segnata da una forte presenza italiana. Quando Lou si trasferì in California, a cinque anni, la cucina di casa continuò a essere quasi esclusivamente italiana. "Era nel sangue", racconta.

La sua formazione professionale cominciò però lontano dalla cucina italiana, al Disneyland Hotel di Anaheim, dove a quindici anni iniziò come lavapiatti e aiuto cameriere. Un cuoco lo invitò a fermarsi in cucina e gli insegnò progressivamente a tagliare la carne, preparare salse e lavorare ai fornelli. Da lì arrivarono anni negli alberghi, la cucina francese, il sushi e diverse tradizioni regionali americane.

Quando Chambrone rilevò Canevari's, il locale era nato come fabbrica di ravioli nel 1929 e offriva soprattutto prodotti surgelati, panini freddi e minestrone. Lui ampliò il menu con piatti caldi, specialità quotidiane e interpretazioni personali. "Non sono tradizionalmente italiano, davvero. Ma uso molti elementi italiani e cerco di dare loro una svolta". Così nasce anche l'Italian Cubano, con maiale calabrese, peperoncini, arancia, finocchio, prosciutto e sottaceti. "Cucino le cose che mi piace mangiare", dice Chambrone. È una filosofia semplice, diventata un'istituzione locale: cucina italo-americana, contaminata dalla California e scritta ogni giorno, a mano, sui cartelli davanti al ristorante. E sono proprio quei cartelli caratteristici, con la loro grafia un po' tremolante, a cui Chambrone attribuisce il suo successo costante.

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