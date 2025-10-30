L'ostaggio israeliano Ofir sepolto per la terza volta

Milano, 30 ott. (askanews) - La famiglia di Ofir Tzarfati, l'ostaggio israeliano morto a Gaza, sta riseppellendo parte dei suoi resti per la terza volta nel cimitero di Kiryat-Ata, nel nord di Israele, dopo il ritorno delle sue ultime spoglie da Gaza. "Non esiste sofferenza umana al mondo paragonabile a questa", ha detto Richelle Tzarfati, la madre di Ofir. Lunedì sera, Hamas ha restituito i resti di un ostaggio che si sono rivelati essere quelli di Ofir Tzarfati, nonostante i suoi resti fossero già stati recuperati e sepolti due volte.