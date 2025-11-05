L'ospitalità italiana: l'accoglienza è più importante delle stelle

Milano, 5 nov. (askanews) - L'ospitalità come gesti e accoglienza più che stelle o dotazioni delle strutture ricettive. Secondo una ricerca di YouGov per Airbnb una stretta di mano o un'atmosfera particolare e casalinga sono elementi estremamente apprezzati da chi viaggia nel nostro Paese. "Noi siamo italiani - ha detto ad askanews Matteo Sarzana, Country Manager Italia e Sud Europa di Airbnb - e in quanto tali abbiamo una cultura dell'ospitalità che è unica. Ci piace accogliere le persone in casa nostra, ma ci piace anche raccontare quelle che sono le peculiarità del territorio, scoprire quelli che sono i tesori nascosti e far sì che le persone possono non soltanto vivere un viaggio per chi visita una città ma perché scoprono quei piccoli tesori che soltanto i nostri host sono in grado di raccontare".

In riferimento a questa tipologia di accoglienza, Airbnb ha scelto di premiare sei host che si sono distinti per la qualità della loro proposta: "I Maestri dell'accoglienza".

"Oggi premiamo i sei host che rappresentano al meglio quella che è la nostra ospitalità e l'accoglienza italiana - ha aggiunto il country manager -. Abbiamo cercato all'interno della nostra community chi potesse esemplificare al meglio questi valori. Chi ha aperto le porte di casa sua al turismo, chi lo fa accogliendo persone da tutto il mondo con il sorriso, chi è in grado di mettere il proprio agio e fargli vivere le bellezze del nostro Paese con un sorriso, un caffè la mattina o una torta per la sera".

Le categorie premiate sono: Ospitalità eccezionale; Miglior alloggio qualità-prezzo; Miglior alloggio rurale; Miglior alloggio per famiglie; Miglior alloggio per Milano Cortina 2026; Esperienza straordinaria. In Italia l'età media di chi mette il proprio alloggio su Airbnb è di 48 anni, il 53% è donna. L'host tipico nel 2024 ha guadagnato circa 4.000 euro ospitando per 26 notti. Il 74% dichiara che ospitare non è la propria fonte di reddito principale. "Le persone sono al centro - ha concluso Matteo Sarzana - non solo i viaggiatori, ma anche nostri host. Senza di loro l'esperienza di viaggio sul Airbnb sarebbe diversa".