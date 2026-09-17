Lorenzo Giannuzzi: estate straordinaria, ma la stagione continua

Cagliari, 17 set. (askanews) - L'estate si allunga, non solo per i cambiamenti climatici, ma anche per le scelte degli operatori del turismo, che sempre di più lavorano per un'idea più profonda di stagione. Uno dei luoghi simbolo del turismo in italia è la Sardegna e tra le strutture più celebri c'è il Forte Village di Santa Margherita di Pula. "L'estate - ha spiegato ad askanews Lorenzo Giannuzzi, amministratore delegato e direttore generale del resort - è andata molto bene, soprattutto la parte luglio-agosto è stata straordinaria e quindi siamo contentissimi. Adesso c'è una coda importante che sarà quella del mese di ottobre e speriamo di essere aperti fino all'inizio di novembre addirittura".

Una scelta che è figlia di una visione, certo, ma che rappresenta anche un'occasione per cambiare le prospettive andando incontro ai viaggiatori e al tempo stesso aprendo nuovi spazi di business. "Noi abbiamo indicato un cammino - ha aggiunto - e spero che ci seguiranno in tanti, quindi la domanda potrebbe diventare molto importante".

In un mondo in cui le tensioni internazionali continuano a crescere il turismo rischia di essere uno dei settori più esposti, per questo è importante anche saper essere attrattivi su più mercati e, nonostante il limite che viene da molte parti sottolineato dei collegamenti aerei, anche la Sardegna e il Forte Village stanno attirando ospiti da continenti diversi. "A parte quello che riguarda la geopolitica - ha aggiunto l'amministratore delegato - e ovviamente tutti speriamo che ci sia presto qualche novità positiva, io vedo che c'è un trend in crescita: gli americani stanno cominciando a scoprire la Sardegna, i Paesi arabi, diciamo che abbiamo anche Sud America, quindi cominciamo veramente ad avere una clientela molto più cosmopolita e molto più variata, quindi questo ovviamente è un segno estremamente positivo".

E tra le tante caratteristiche del resort c'è anche quella della Business School, aspetto su cui al Forte Village guardano con orgoglio. "Ci gloriamo di poter offrire un programma unico, perché la parte accademica può essere replicata in qualsiasi luogo, tecnicamente anche via collegamenti audio. Quello che manca in altri posti invece è proprio vivere la quotidianità di un resort straordinario con la migliore offerta possibile in tutti i settori".

L'idea di turismo, insomma, cambia per stare al passo con i tempi e con la società, ma anche per provare a rispondere a bisogni che normalmente avremmo immaginato in altri ambiti. Cosa che, spesso, può essere la chiave di un successo.