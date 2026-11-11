L'orchestra di Barenboim diffonde un messaggio di pace a Berlino

Berlino, 11 nov. (askanews) - Da 25 anni la musica parla di una pace possibile in Medioriente grazie al lavoro della West-Eastern Divan Orchestra fondata dal celebre direttore d'orchestra Daniel Barenboim e dall'intellettuale americano-palestinese Edward Said per promuovere il dialogo tra israeliani e palestinesi. A Berlino si tiene il primo festival dedicato a quest'orchestra, un'occasione perchè il messaggio di pace arrivi più forte che mai e a un pubblico ancora più vasto.

La West-Eastern Divan Orchestra riunisce circa 100 musicisti provenienti da Israele, dai Territori Palestinesi e dagli Stati arabi, con l'obiettivo di promuovere la comprensione attraverso la passione condivisa per la musica classica.

"Oso dire che ci comprendiamo di più. E per noi che siamo oppressi, ora siamo più capaci di esprimere il nostro dolore", afferma la contrabbassista palestinese Fadwa Qamhia.

Dopo gli attacchi del 7 ottobre 2023 guidati da Hamas contro Israele e la successiva guerra a Gaza anche l'orchestra ha vissuto momenti difficili.

"All'inizio le conversazioni erano piuttosto pesanti, ma abbiamo cercato di capire come avvicinarci e trovare un modo reciproco di comprenderci. Credo che questo sia il potere della musica" ha dichiarato la violista israeliana Tal Riva Theodorou.

Prima del festival, Barenboim, 83 anni, ha detto: "Il pericolo più grande è che tutte le persone che desiderano ardentemente la pace vengano soffocate dagli estremisti e dalla violenza".