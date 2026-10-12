ULTIME NOTIZIE 12 OTTOBRE 2026

L'operazione di Papa Leone XIV, parla il prof. Massimo Martelli

Roma, 12 ott. (askanews) - Il professor Massimo Martelli, chirurgo toracico con esperienza pluridecennale ed ex primario del reparto chirurgia toracica dell'ospedale Carlo Forlanini di Roma per oltre 20 anni, spiega ad askanews i possibili scenari dell'operazione di Papa Leone XIV, che ha annunciato durante l'Angelus di avere "un nodulo circoscritto al polmone, "in una fase molto iniziale e ben localizzato". Per l'intervento si è parlato di chirurgia mini-invasiva.

"Oggi ormai non è più come quando io ho cominciato che si facevano le grandi toracotomie, ormai la chirurgia mini-invasiva è una chirurgia entrata nella pratica, nella routine, diciamo da oltre 30 anni", spiega.

"La chirurgia mini-invasiva per asportare un nodulo, se è un nodulo periferico, va benissimo - aggiunge - Se il nodulo non è periferico, nel senso subpleurico, ma è un nodulo centrale, per cui occorre fare una lobectomia, cioè una resezione del lobo, di tutto il lobo, la chirurgia mini-invasiva è un pochino, tra virgolette, più complessa della chirurgia open".

"Intanto noi non sappiamo la natura del nodulo - sottolinea - quindi se il nodulo è benigno non c'è nessun tipo di problema, se il nodulo, tra virgolette, fosse maligno dobbiamo fare anche il completamento con una linfoadenectomia, togliere tutti i linfonodi che sono peribronchiali e soprattutto quelli mediastinici, quelli che stanno nella parte centrale del torace, dove corrono cuore, esofago, grossi vasi". "Perché nella diffusione il problema di un tumore maligno - spiega - non è tanto nel tumore in sé per sé, né nella grandezza del tumore, quanto nella diffusione già extra lobare".

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