L'Onu lancia l'allarme carestia per chiusura dello Stretto di Hormuz

Parigi, 11 mag. (askanews) - Decine di milioni di persone rischiano la fame e la carestia se non verrà presto consentito il transito di fertilizzanti attraverso lo Stretto di Hormuz, ha dichiarato in un'intervista a Parigi il capo di una task force delle Nazioni Unite incaricata di scongiurare l'imminente crisi umanitaria. "Abbiamo poche settimane per prevenire quella che probabilmente sarà un'enorme crisi umanitaria", ha affermato Jorge Moreira da Silva, direttore esecutivo dell'Ufficio delle Nazioni Unite per i servizi di progetto (Unops). "Potremmo assistere a una crisi che costringerà altri 45 milioni di persone alla fame e alla carestia", ha aggiunto.