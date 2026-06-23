L'Onu contro il costo ambientale del settore dell'IA

Milano, 23 giu. (askanews) - Il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres chiede un'azione più rapida sul riscaldamento globale, sfidando le figure di spicco del settore dell'intelligenza artificiale a "dire tutta la verità" sul costo ambientale dei data center, e attribuendo ai combustibili fossili la "causa principale e distruttiva" delle crisi energetiche e climatiche.

"Chiedo a tutte le principali aziende di IA di misurare e divulgare pubblicamente l'impatto ambientale completo dei propri sistemi, l'impronta di carbonio, idrica e di suolo, e di impegnarsi ad alimentare ogni data center con energia rinnovabile entro il 2030. È ora di essere trasparenti. Se l'IA deve contribuire a costruire un futuro migliore, deve essere onesta su quanto ci costa ora", ha dichiarato il numero uno dell'Onu durante un discorso tenuto alla London Climate Action Week di Londra.

"Non ci sono embarghi sulla luce solare né blocchi sul vento. Quindi, cari amici, il verdetto è chiaro. L'indipendenza energetica non può essere costruita sulla dipendenza dai combustibili fossili. Le energie rinnovabili sono la pietra angolare della vera sicurezza energetica", ha concluso Guterres.