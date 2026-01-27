L'Onu: Bene il ritorno degli ultimi resti degli ostaggi di Gaza

New York, 27 gen. (askanews) - Le Nazioni Unite accolgono con favore il recupero dei resti dell'ultimo ostaggio israeliano a Gaza e affermano che è giunto il momento di attuare pienamente un accordo di cessate il fuoco dopo oltre due anni di devastazione. "Posso dirvi che, naturalmente, accogliamo con favore questo sviluppo. Porgiamo le nostre condoglianze alla sua famiglia. La piena attuazione degli accordi di cessate il fuoco a Gaza è assolutamente fondamentale", afferma Stephane Dujarric, portavoce del Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres.