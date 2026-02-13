ULTIME NOTIZIE 13 FEBBRAIO 2026

Longo (Fond. Cortina): sport di alto livello porta turismo tutto anno

Cortina, 13 feb. (askanews) - "Significa attrarre attraverso l'alto livello sportivo per esempio un mondo turistico che ha consentito a Cortina d'Ampezzo di non essere più una località dalle corte stagioni, ma di avere un'unica stagione, quindi non ci sono più le basse stagioni, di avere un'unica stagione di 9-10 mesi, grazie per esempio ai clienti stranieri e questo avviene grazie allo sport di alto livello di cui siamo un attore organizzativo totale sotto tutti i punti di vista". Lo ha detto ad askanews Stefano Longo, presidente della Fondazione Cortina, che durante i Giochi olimpici invernali lavora anche per la promozione delle imprese locali e del territorio.

ECONOMIA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi