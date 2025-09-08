Londra, sciopero "Tube" di 5 giorni, londinesi: ci sentiamo persi

Londra, 8 set. (askanews) - Caos trasporti a Londra, al via uno sciopero di cinque giorni indetto dal personale della metropolitana, che ha portato alla chiusura delle stazioni e costretto molte persone a lavorare da casa o a utilizzare mezzi di trasporto alternativi.

A centinaia hanno fatto la fila per cercare di salire su autobus affollati, altri hanno preferito ricorrere a biciclette o incamminarsi a piedi. La metro di Londra trasporta fino a cinque milioni di passeggeri al giorno.

Transport for London (TfL), che gestisce la "Tube", ha avvertito che tra lunedì e giovedì il servizio sarebbe stato ridotto o sospeso a causa del primo grande sciopero in più di due anni.

Alla stazione di London Bridge molti dicono di "sentirsi persi" per lo stop che paralizzerà di fatto la città.

Il sindacato RMT ha indetto lo sciopero come parte della mobilitazione per ottenere salari e condizioni di lavoro migliori. I conducenti stanno scioperando insieme ai lavoratori addetti alla segnaletica e alla manutenzione, dopo aver respinto la proposta di TfL di un aumento salariale del 3,4%. I lavoratori chiedono anche una riduzione dell'orario di lavoro.