Londra, lascia ministro Salute Wes Streeting: sfida aperta a Starmer

Londra, 14 mag. (askanews) - Wes Streeting ha annunciato giovedì le sue dimissioni da ministro della Salute britannico, aprendo la strada a una potenziale sfida alla leadership del partito contro il premier Keir Starmer, attualmente sotto pressione.

Nella sua lettera di dimissioni al Primo Ministro, pubblicata su X, Streeting ha affermato di aver "perso fiducia" nella leadership di Starmer, e che "laddove serve una visione, c'è un vuoto. Laddove serve una direzione, c'è solo deriva".

Streeting non ha ancora lanciato una sfida alla leadership, ma a Starmer ha detto: "È ormai chiaro che non sarai tu a guidare il Partito Laburista alle prossime elezioni generali".