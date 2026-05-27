Londra, incendio in supermercato kosher

Londra, 27 mag. (askanews) - I vigili del fuoco stanno intervenendo per domare un incendio a Golders Green, un quartiere di Londra dove vive una numerosa comunità ebraica che negli ultimi mesi è stata oggetto di diversi attacchi incendiari. Secondo i media britannici, l'incendio riguarda un supermercato kosher, mentre le cause sono ancora da chiarire.

Le immagini di Afp mostrano una grande colonna di fumo nero levarsi dal luogo dell'incendio; non è possibile avvicinarsi perché la strada è bloccata dalla polizia.