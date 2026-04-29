Londra, due ebrei accoltellati nel quartiere ebraico. Fermato un uomo

Londra, 29 apr. (askanews) - Aggressione con coltello a Londra a Golders Green, sede di una numerosa comunità ebraica.

Due ebrei britannici sono stati accoltellati davanti a una sinagoga e soccorsi dal servizio volontario di ambulanza ebraico Hatzola. La polizia ha isolato l'area e ha arrestato un uomo dopo averlo fermato con il taser, che secondo l'organizzazione di pronto intervento Shomrim sarebbe stato visto correre con un coltello "nel tentativo di colpire ebrei", dicono.

Un attacco non isolato ma a circa 300 metri dal luogo di un incendio doloso avvenuto il mese scorso che aveva preso di mira alcune ambulanze, e a quello alla sinagoga nel Nord di Manchester lo scorso ottobre, nel giorno sacro ebraico dello Yom Kippur.

Dura la condanna del primo ministro britannico Keir Starmer, che ha commentato l'accaduto in Parlamento: "È qualcosa che preoccupa profondamente tutti in questa Camera. Ora è in corso un'indagine della polizia e penso che dobbiamo tutti fare tutto il possibile per sostenerla".