Londra, da Elton John a Naomi: sfilata Burberry con star

Londra, 23 set. (askanews) - Parterre di celebrities a Londra alla sfilata Burberry, che ha chiuso la Fashion Week londinese.

Lo show, sulle note dei Black Sabbath, il cui cantante Ozzy Osbourne è scomparso a luglio scorso, è andato in scena sotto il tendone di Perks Field a Kensington.

"Credo che sia nato dal fatto che ho passato l'estate ad ascoltarli, soprattutto quando Ozzy Osbourne è venuto a mancare. Per essere sincero, è qualcosa di molto personale per me: era la musica che ascoltava mio padre, una delle sue band preferite", ha spiegato il direttore creativo Daniel Lee.

In prima fila ad assistere alla presentazione della collezione primavera-estate, c'erano tra gli altri Elton John, gli attori Jonathan Bailey e Vanessa Williams, il tennista Jack Draper, la top model Naomi Campbell e la cantante Raye.

Una collezione con linee slim e affusolate, giacche aderenti e abiti dritti, con frange e motivi all'uncinetto d'ispirazione anni '60-'70. Addio all'oversize, in passerella colori vivaci, per trench e giacche corte con i famosi quadri Burberry.

Il marchio del lusso britannico ha anche festeggiato il ritorno nell'indice Ftse 100 di Londra a un anno dall'uscita.

