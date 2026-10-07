Londra, corteo pro-Palestina il 7 ottobre, i pro-Israele: "Un insulto"

Londra, 7 ott. (askanews) - Circa duecento manifestanti, in gran parte legati alle università londinesi, hanno sfilato nel centro di Londra a sostegno dei palestinesi nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023.

Il corteo, inizialmente previsto tra diversi campus universitari, è stato modificato dalla Metropolitan Police, che ha imposto anche la conclusione entro le 14. Lungo il percorso i manifestanti hanno incontrato gruppi di contro-manifestanti pro-Israele, con momenti di tensione e l'intervento della polizia.

"Oggi sventolano la bandiera palestinese, la stessa bandiera sotto cui sono andati a massacrare gli israeliani. E pensate che resteremo in silenzio? Non resteremo in silenzio", dice un manifestante pro-Israele.

"Perché il genocidio in Palestina è ancora in corso, le persone continuano a soffrire la fame. Gli ostaggi sono tornati da tempo, ma hanno raso al suolo Gaza, continuano a bombardare i civili, continuano ad attaccare i bambini".

La scelta di manifestare proprio il 7 ottobre è stata contestata dai sostenitori di Israele presenti lungo il percorso. "Hanno scelto questo giorno come un attacco deliberato e un insulto deliberato a tutti gli ebrei assassinati. È per questo che sono qui oggi. È fanatismo, è razzismo, è disgustoso. È ora che il Regno Unito lo vieti e lo bandisca. Hanno scelto questo giorno per negare l'uccisione degli ebrei".