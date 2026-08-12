Londra, code last-minute per gli occhialini certificati da eclissi

Londra, 12 ago. (askanews) - File "last-minute" a Londra per acquistare gli occhiali protettivi per ammirare in sicurezza l'eclissi di Sole. Le immagini da una panetteria all'interno della stazione della metropolitana di Bond Street mostrano diverse persone in coda che si sono fermate durante la pausa pranzo sperando di essere ancora in tempo, a poche ore dal raro evento astronomico, che in Italia sarà visibile intorno alle 19.30.
In tutta Europa i famosi occhialini certificati, studiati per guardare la luce solare senza incappare in rischi per la vista, sono andati a ruba, soprattutto nei paesi "fortunati" che potranno ammirare un'eclissi totale. Nel Regno Unito sarà parziale, con la Luna che coprirà fino a circa il 95% del Sole.