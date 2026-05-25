ULTIME NOTIZIE 25 MAGGIO 2026

Londra, caldo record a maggio: 33,5 gradi vicino alla capitale

Londra, 25 mag. (askanews) - A Londra, turisti e passanti cercano ombra e acqua mentre il Regno Unito registra il giorno di maggio più caldo di sempre.

Secondo il Met Office, vicino alla capitale la temperatura ha raggiunto, in via provvisoria, i 33,5 gradi, superando il precedente record di 32,8 gradi, registrato nel 1922 e poi eguagliato nel 1944.

La folla ha assistito al cambio della guardia davanti a Buckingham Palace, mentre nei parchi molti si sono fermati alle fontane o sotto gli alberi.

Per il servizio meteorologico britannico, record di questo tipo vengono di solito battuti di pochi decimi di grado: per questo l'ondata di caldo è considerata eccezionale per il periodo dell'anno.

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