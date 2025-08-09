Londra, arresti a sit-in pacifico per gruppo fuorilegge pro-Palestina

Londra, 9 ago. (askanews) - Centinaia di persone nel centro di Londra hanno preso parete a un sit-in davanti al Parlamento, esponendo cartelli a sostegno di Palestine Action, un gruppo messo fuori legge a inizio luglio dal governo britannico sulla base del Terrorism Act, dopo che alcuni suoi attivisti hanno fatto irruzione in una base dell'aeronautica militare in Inghilterra danneggiando due velivoli per un valore stimato dagli inquirenti intorno ai sette milioni di sterline (8,8 milioni di euro). La polizia metropolitana della capitale britannica ha dichiarato che i suoi agenti hanno arrestato "più di 50 persone" durante la manifestazione in Parliament Square, e che sono previsti ulteriori arresti. Gli organizzatori hanno affermato che hanno partecipato fino a 700 persone. Esponendo cartelli a sostegno del gruppo vietato perché considerato terroristico, i manifestanti rischiano pene detentive che potrebbero arrivare fino a 14 anni di carcere. Il ministero dell'Interno britannico aveva reso noto nelle scorse ore che i membri di Palestine Action erano anche sospettati di altri "attacchi gravi" che hanno comportato "violenza, ferite significative e danneggiamenti gravi".