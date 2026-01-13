ULTIME NOTIZIE 13 GENNAIO 2026

L'Oms rivendica una tassa sanitaria sulle bibite, alcol e tabacco

Milano, 13 gen. (askanews) - Le bevande zuccherate e gli alcolici stanno diventando sempre più economici, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che invita i Paesi ad aumentare le tasse per ridurre i livelli di consumo e aumentare i finanziamenti per l'assistenza sanitaria. "Le tasse sanitarie non sono una panacea e non sono facili da implementare", ha affermato il Direttore Generale dell'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, spiegando che "se ben progettate, sono uno strumento efficace per la salute", durante una conferenza stampa a Ginevra.

