L'Oms a Trump: "I vaccini non causano l'autismo, salvano vite"

Roma, 23 set. (askanews) - Non ci sono dimostrazioni che il Tylenol o i vaccini causano l'autismo, ha dichiarato il portavoce dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Tarik Jasarevic, parlando da Ginevra.

La dichiarazione è arrivata poco dopo quanto detto dal presidente Usa Donald Trump alla Casa Bianca in merito a una correlazione, non provata, tra l'uso del paracetamolo, principio attivo della marca americana di largo consumo Tylenol, per le donne in gravidanza e l'autismo, oltre all'annuncio di una stretta sul programma per le vaccinazioni infantili.

Proprio in merito a questo, il portavoce dell'Oms ha affermato: "I vaccini salvano vite, lo sappiamo, non causano l'autismo, si tratta di un fatto provato dalla scienza e queste cose non dovrebbero essere messe in discussione".

L'Oms ha inoltre ricordato che il programma di vaccinazione infantile ha salvato almeno 154 milioni di vite negli ultimi 50 anni, avvertendo che ritardare, interrompere o modificare i programmi di vaccinazione senza prove scientifiche aumenterebbe il rischio di malattie infettive per l'individuo e per la comunità in generale.