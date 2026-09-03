ULTIME NOTIZIE 03 SETTEMBRE 2026

L'Omm: il fenomeno El Nino è ormai "fermamente consolidato"

Milano, 3 set. (askanews) - Il fenomeno El Nino è ormai "fermamente consolidato" e si prevede che si intensificherà ulteriormente nei prossimi mesi, raggiungendo un'intensità "molto forte" con quasi la certezza che durerà fino a febbraio 2027, avverte l'Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM). Questo episodio "potrebbe essere più potente di qualsiasi altro osservato da quando abbiamo iniziato le nostre registrazioni, al punto da superare letteralmente i limiti dei grafici che utilizziamo da quattro decenni", ha avvertito alla stampa a Ginevra il Segretario Generale dell'OMM, Celeste Saulo.

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