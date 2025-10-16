ULTIME NOTIZIE 16 OTTOBRE 2025

Lombardia, impianti risalita a 8 euro per chi compra ticket Olimpiadi

Milano, 16 ott. (askanews) - Una sola tessera per sciare in tutta la Lombardia, con formule flessibili e sconti per i più giovani. A margine di Apreski - Milano Mountain Show, la sottosegretaria regionale con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi, ha illustrato la Ski'n Lombardia, una card unica nel panorama italiano che unisce 27 comprensori e oltre 300 impianti di risalita. "Abbiamo stanziato 200mila euro - spiega - per permettere ai giovani di acquistarla a soli 8 euro, anche in abbinamento al biglietto olimpico".

"Abbiamo lo Ski'n Lombardia che è un'unica tessera ed è un unicum in Italia che raccoglie tutti i comprensori - spiega Picchi -. Noi abbiamo più di 27 comprensori, abbiamo più di 300, 310 per la precisione, impianti di risalita e questa Ski'n li mette tutti insieme a una tariffa speciale, infatti abbiamo come Regione Lombardia messo un fondo di 200.000 euro per consentire ai giovani di prendere questa Ski'n a soli 8 euro. La tariffa normale invece prevede comunque altri piani innovativi che sono una Ski'n non solo per la stagione, ma anche a consumo e quindi viene utilizzata solo per la parte di reale consumo. Queste sono delle piccole innovazioni che apportiamo proprio per venire massimamente incontro alla domanda che è una domanda variegata, una domanda crescente. Noi come Regione Lombardia in partnership con ANEF cerchiamo di offrire un servizio a 360 gradi, quindi per varie fasce di età, per vari portafogli e per varie esigenze".

"Un quota di Ski'n 8 euro - ha precisato - è riservata ai possessori di biglietti per le Olimpiadi: crediamo che sia un bell'incentivo anche a prendere il biglietto quanto prima, in modo tale che poi possano usufruirne".

