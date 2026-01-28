Lollobrigida: Italia all'avanguardia su biocontrollo

Roma, 28 gen. (askanews) - "L'Italia è all'avanguardia da questo punto di vista: a volte si parla del sostenibilità dal punto di vista ideologico o pregiudiziale ma in realtà bisogna essere paragmatici. Sostenibilità significa garantire l'ambiente ma garantire anche il reddito agli agricoltori e le due cose viaggiano insieme, specie in Italia. Siamo una nazione che ha ridotto del 44% l'utilizzo dei fitofarmaci nel tempo, a volte mettendo in condizione gli agricoltori di dover investire di più e lo hanno fatto. Dobbiamo ringraziarli e per questo siamo produttori di bio alimenti di grande qualità, c'è una crescita sui mercati e bisogna saperli riconoscere, dargli il giusto valore perché hanno un costo di produzione più elevato. Allora il biocontrollo è un elemento essenziale su cui stiamo discutendo con il mondo della ricerca, con il mondo della formazione scolastica gli straordinari istituti agrari, le grandi università come la Federico II, ma anche confrontandoci con chi nel tempo ha voluto il suo modello di produzione: le grandi case farmaceutiche chiedendogli di lavorare insieme a noi per approfittare delle nuove tecnologie, ridurre l'utilizzo di agrofarmaci, ma garantire un sistema che regga la produzione e quindi la possibilità di dare reddito a chi lavora". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, a margine del convegno "Biocontrollo, le nuove frontiere delle produzioni agricole di qualità, sane e sostenibili" organizzato da Fondazione UniVerde, università di Napoli Federico II e Re.N.Is.A.