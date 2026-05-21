ULTIME NOTIZIE 21 MAGGIO 2026

Lollobrigida: "Governo ha cambiato passo ed è invidiato in Europa"

Brescia, 21 mag. (askanews) - "L'Italia fa la sua parte, nel frattempo sul settore primario il nostro governo è il governo che ha investito di più nella storia della Repubblica, oltre 16 miliardi solo dal Ministero dell'Agricoltura, in energia pulita senza sottrarre terreno agricolo alla produzione, in filiere per rafforzarle e renderle più resilienti, in logistica e in molto altro che permette al nostro modello di alimentazione, di continuare ad essere leader nella qualità e anche nel valore. L'Italia è diventata nel 2024 la prima agricoltura per valore aggiunto in Europa, l'export segna 73 miliardi, mai toccati prima e poi il grande risultato della cucina italiana patrimonio dell'Unesco, cioè il riconoscimento da parte dell'intera umanità di un paradigma di benessere garantito dal nostro modello alimentare e di convivialità. Tanti risultati che segnano nel governo Meloni un governo che ha cambiato passo, che negli ultimi tre anni e mezzo non ha solo garantito stabilità all'Italia, ma un modello che viene invidiato dal resto d'Europa". Lo ha dichiarato il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, a margine dell'evento organizzato da Coldiretti a Brescia dal titolo "La forza amica del Paese - Salute, sicurezza, prossimità: l'Italia del cibo".

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