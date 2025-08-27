ULTIME NOTIZIE 27 AGOSTO 2025

Lo youtuber di theShow chiede l'autografo alla Premier Meloni

Rimini, 27 ago. (askanews) - Siparietto all'arrivo di Giorgia Meloni al Meeting di Rimini. Alessio Stigliano uno dei due youtuber del duo

"theShow" con tanto di libro della premier e camicia che la ritrae stampata sulla schiena, ha chiesto alla Presidente del Consiglio di autografare la sua copia di "Io sono Giorgia". Poi le ha detto che le aveva portato anche dei meloni ma che la digos li ha sequestrati. Giorgia Meloni ha firmato e ha sorriso alla battutta. I "theShow" sono un duo di youtuber, composto da Alessio Stigliano e Alessandro Tenace e sono soliti realizzare candid camera, ispirandosi ai formati degli youtuber americani.

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi