Lo stand-up comedian Luca Ravenna racconta il suo podcast Change

Milano, 7 mar. (askanews) - Change è il nuovo podcast di Luca Ravenna con Chiara Pagliaccia, che si propone di analizzare sei importanti temi - pubblicità, imprenditoria, sport, famiglia, arte, estero - in modo ironico e innovativo. In ogni puntata gli host introducono una materia presentando agli ascoltatori due personaggi ai poli opposti che, interpretati entrambi dallo stesso Luca, intervengono nel corso dell'episodio.

Dialogando con Chiara, Luca prova quindi a mettersi nei panni di due profili completamente diversi cercando un confronto tra posizioni - e spesso anche generazioni - agli antipodi. Denominatori comuni dei sei capitoli di Change, leggerezza, ironia e l'aggiunta di qualche dato tecnico fornito fuori campo dal punto di vista pragmatico dell'"angolo dei dati".

Change è l'occasione per avviare un dialogo tra opinioni contrastanti e cercare una sintesi che va al di fuori del podcast stesso, mettendo in luce connessioni tra personalità differenti, provando a vestire i panni l'una dell'altra.

E' prodotto da Intesa Sanpaolo, disponibile su Intesa Sanpaolo On Air e su tutte le principali piattaforme podcast.

Le prime due puntate - disponibili da oggi su Intesa Sanpaolo On Air, la piattaforma di contenuti audio di Intesa Sanpaolo, e su tutte le principali piattaforme podcast - trattano i macro temi della pubblicità, analizzando i cambiamenti del mondo dell'advertising in Italia con il confronto tra gli yuppie anni '80 e l'influencer marketing odierno, e dell'imprenditoria, sviscerando la sfida dell'impresa dalle start-up tech ai family business alla ricerca del guizzo imprenditoriale.

Luca Ravenna, stand-up comedian e monologhista, è in tour nei teatri di tutta Italia con RED SOX - Uno spettacolo comico di Luca Ravenna, il suo grande ritorno sui palchi con oltre 40 sold-out in calendario e più di 60.000 biglietti venduti.

Chiara Pagliaccia è un'autrice e comica di origini perugine che vive e lavora a Milano, dove scrive contenuti per la radio, la TV e il mondo digital. "Ama il folklore e odia tutto il resto", infatti è CEO del progetto da lei fondato Sagre d'Italia: sulle sue pagine Instagram e TikTok autoproduce dei video in cui intervista delle persone comuni in mercati rionali o sagre di paese con l'obiettivo di promuovere e valorizzare la saggezza popolare.