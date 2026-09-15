ULTIME NOTIZIE 15 SETTEMBRE 2026

"Livatino-Il giudice e i suoi assassini" di Michele Placido, trailer

Roma, 15 set. (askanews) - É stato diffuso il trailer di "Livatino - Il giudice e i suoi assassini", prima regia di Michele Placido di una fiction per la Rai.

La mini-serie in quattro episodi, scritta da Angelo Pasquini, Fidel Signorile e lo stesso Placido, vede come protagonista, nel ruolo del giudice, Giuseppe De Domenico, affiancato da Leonardo Maltese, Nino Frassica, Michela De Rossi, Ninni Bruschetta e Brenno Placido. Sarà in prima visione prossimamente su Rai 1 e Rai Play.

Negli anni Ottanta, nell'agrigentino, si incrociano i destini del magistrato Rosario Livatino e di un gruppo di giovani stiddari, cresciuti nella povertà e attratti dalla criminalità come via di riscatto. Livatino combatte il potere mafioso colpendone patrimoni, interessi economici e radicamento nel territorio, mentre gli stiddari avanzano nella provincia conquistando spazio e consenso. In un chiasmo narrativo che oppone legge e violenza, giustizia e sopraffazione, i due percorsi si avvicinano fino al 21 settembre 1990, quando un commando della Stidda uccide il magistrato. La sua testimonianza di giustizia e fede lo renderà un simbolo della lotta alla mafia e il primo magistrato della storia a essere proclamato beato dalla Chiesa cattolica.

La serie è una coproduzione Rai Fiction - Goldenart Production - Rai Com, prodotta da Federica Luna Vincenti, realizzata con il contributo del Ministero della Cultura - Direzione Generale Cinema e audiovisivo, Regione Siciliana, Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo - Sicilia Film Commission.

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