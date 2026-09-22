Little River Inn, dove il Pacifico lambisce la storia di Hollywood

Fort Bragg, 22 set. (askanews) - Nella contea di Mendocino arrivare non è mai un caso. Le strade tortuose e l'isolamento hanno protetto nel tempo il paesaggio, il senso civico della comunità e il carattere del Little River Inn, struttura di famiglia oggi guidata da Cally Coombs, proprietaria di quinta generazione. Affacciato sul Pacifico, il complesso offre un bar dedicato all'avvistamento delle balene, un campo da golf a nove buche e panorami spettacolari, ma soprattutto conserva una storia cinematografica. Quando la troupe de "La valle dell'Eden" arrivò a Mendocino, alla fine di maggio del 1954, anche James Dean soggiornò al Little River Inn. Per il nonno di Coombs, però, l'attore rappresentava una generazione troppo diversa: niente camicia con il colletto, solo maglietta, jeans sporchi e stivali da cowboy. "James Dean è sicuramente la persona più famosa. Beh, forse Ronald Reagan è più famoso, ma James Dean è sicuramente la persona più sexy che abbia mai soggiornato qui" , racconta Coombs.

Il giovane attore arrivò persino a mettere i piedi sul bancone del bar, gesto che spinse il nonno dell'attuale proprietaria a cacciarlo fuori. "Mia madre e le sue cugine, però, pensavano semplicemente che fosse adorabile: era un cambiamento generazionale in quel periodo", spiega.

La storia del luogo incrocia anche Ronald Reagan e Jane Wyman, ospiti durante le riprese di "Johnny Belinda". Inoltre si racconta che anche il protagonista della serie Cheers (Cin Cin in italiano), abbia fatto pratica al bar del complesso: Ted Danson, famoso per aver interpretato il barista Sam Malone nella popolare sitco, è immortalato con il nonno di Cally. Evidentemente più apprezzato del bello e dannato James Dean.

Ma il vero protagonista resta l'oceano, parte integrante della vita locale. Kevin Browning, pescatore professionista e titolare di imbarcazioni per la pesca d'altura, lo descrive così: "La vita che vediamo là fuori, la freschezza dell'aria: le persone che vengono qui una volta sull'oceano lasciano andare tutto".

Per Coombs - che detiene il record della California per la cattura (con lenza) di uno scorfano giallo (Canary rockfish) - il Pacifico è "un altro personaggio del nostro libro": mutevole ogni giorno, influenza il paesaggio, la comunità e chiunque arrivi fin qui per stare bene, respirare l'aria di mare e ritrovare se stesso.

Coombs fa parte del consiglio direttivo di diverse organizzazioni no-profit locali, impegnandosi al contempo a preservare lo stile di vita tipico di Mendocino. Ha ricevuto nel 2011 il premio "Outstanding General Manager of the Year" uno dei riconoscimenti più prestigiosi assegnati annualmente dalla CHLA (California Hotel & Lodging Association). La struttura è consigliata da Brand Usa, Visit California e Visit Mendocino.

Servizio di Cristina Giuliano

Montaggio di Carlo Molinari

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