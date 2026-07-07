L'italiano Ciauru vince il Reply AI Music Contest

Torino, 7 lug. (askanews) - L'intelligenza artificiale è amica o nemica della musica? In occasione del Kappa FuturFestival è andata in scena la seconda edizione del Reply AI Music Contest, la competizione internazionale dedicata alla sperimentazione dell'AI, nella musica e nelle live performance, che punta a un uso virtuoso dell'Ai nella musica. A vincere è stato l'italiano Ciauru.

"L'intelligenza artificiale è stata molto utile perché ha velocizzato un processo che probabilmente avrei impiegato anni a fare".

Obiettivo è esplorare nuove forme di espressione che integrano appunto intelligenza artificiale, musica e live performance creando qualcosa di nuovo.

"Faccio musica da tantissimo tempo in questo modo cerco di mettermi in gioco e cercare di migliorarmi sempre un po' di più. Innovare un po' in questo caso lo show che ho portato è inspiegabile, sono frastornato e molto felice"