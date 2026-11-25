Roma, 25 nov. (askanews) - L'Italia è tra i Paesi europei più avanzati nel recupero di materia, ma vive oggi un paradosso: a fronte di un'evoluta industria del riciclo, crescono le difficoltà nell'impiego industriale delle materie prime seconde, schiacciate dalla concorrenza delle materie vergini. È quanto emerge dal Rapporto annuale "L'Italia che Ricicla 2026", presentato oggi a Roma dalla sezione UNICIRCULAR di Assoambiente con il contributo di REF.

"Il rapporto dimostra che le aziende sono mature e pronte: hanno investito importanti risorse in ricerca e sviluppo e sono in grado di trasformare i rifiuti in nuova materia. Ma il compito dell'intero settore non si esaurisce con la produzione di materia recuperata: si completa solo quando trova uno sbocco sul mercato" ha dichiarato Paolo Barberi, presidente sezione UNICIRCULAR di Assoambiente.

Per sbloccare la domanda, Assoambiente chiede di armonizzare a livello europeo i criteri End of Waste, introdurre incentivi fiscali per i prodotti riciclati, compensare i maggiori costi energetici e garantire condizioni competitive eque tra operatori europei ed extra-Ue.

"Dobbiamo muoverci innanzitutto a livello europeo, dove tutti attendiamo con grande interesse il Circular Economy Act. Serve prima di tutto armonizzare i criteri End of Waste, ovvero il passaggio da rifiuto a nuova materia, per aprire il mercato all'impiego di queste risorse nella produzione. Per costruire un vero mercato, inoltre, occorre rimuovere gli ostacoli che oggi frenano la libera circolazione dei materiali recuperati e riconoscerne pienamente i benefici ambientali" ha aggiunto Elisabetta Perrotta, direttore di Assoambiente

L'atteso Circular Economy Act europeo rappresenta ora un'opportunità decisiva per creare un mercato integrato e trasformare il riciclo in una leva stabile di politica industriale, rafforzando l'autonomia dell'Italia e dell'Europa nell'approvvigionamento di materie prime.