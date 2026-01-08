L'Italia al Ces 2026: AI ed esoscheletri guidano l'innovazione

Las Vegas, 8 gen. (askanews) - Las Vegas, 7 gen. (askanews) - L'Italia è protagonista al CES di Las Vegas con una missione che porta alla fiera tech il meglio dell'innovazione nazionale.

Nel Padiglione Italia, all'interno dell'Eureka Park, sono presenti 51 startup provenienti da 13 regioni, riunite in un'unica vetrina dedicata alle tecnologie più promettenti del Paese.

La startup Agade ha portato a Las Vegas i suoi esoscheletri intelligenti basati su algoritmi AI, come ha spiegato Daniele Ramirez, uno dei fondatori dell'azienda.

"In Agade ci occupiamo di esoscheletri industriali che sono dei robot indossabili per diminuire lo sforzo fisico in attività gravose. Abbiamo uno esoscheletro per gli arti superiori e un altro, nuovo, che lanciamo quest'anno a Las Vegas, che alleggerisce il carico per attività di piegamento a terra", ha spiegato.

La startup vicentina Airlab ha invece portato al Ces i suoi airbag indossabili, come ha spiegato Alessandro Guzzon:

"Il nostro core business è il wearable airbag. Abbiamo sviluppato delle tecnologie da integrare nell'abbigliamento per diversi contesti: operatori che lavorano in altezza, anziani che rischiano di rompersi il femore, caduta da cavallo, moto e mobilità urbana".

Suncubes, start up di Milano nata al Politecnico, ha sviluppato uno strumento per trasferire energia senza fili attraverso il laser a infrarossi per dare accesso all'elettricità anche a sistemi in movimento, come ad esempio i droni, come ha spiegato Alberto Chiozzi, di Suncubes:

"Per il drone ci sono due elementi principali: un trasmettitore a terra, che ha due gradi di libertà per seguire il drone nelle operazioni, e un ricevitore. Diamo energia al drone in movimento nel raggio di tre chilometri"

La missione è guidata dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero come ha ricordato il presidente Matteo Zoppas: "Qui abbiamo portato 60 aziende, quindi siamo la seconda, diciamo, secondo padiglione più grande dopo la Corea, quindi insomma abbiamo un numero sicuramente importante. Ricordiamo che oggi l'export, soprattutto qua, stiamo parlando dall'America, dagli Stati Uniti, sta vivendo un momento di incertezza, però vediamo che con i numeri fino a ottobre, anche i primi di novembre, con l'extra UE, non stanno dando una percezione di disastro, però dobbiamo stare molto attenti", ha detto.

Dalla salute digitale all'intelligenza artificiale, dalla transizione energetica alla cybersecurity, fino alle soluzioni per le smart city, l'agritech e la mobilità del futuro, le imprese italiane mostrano come ricerca, creatività e design possano tradursi in applicazioni concrete per il mercato globale.