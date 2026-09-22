ULTIME NOTIZIE 22 SETTEMBRE 2026

"L'isola dei Ricordi", l'avventura DreamWorks su creatività e relazioni

Roma, 22 set. (askanews) - DreamWorks Animation, lo studio che ha portato sullo schermo "Shrek" e "Il robot selvaggio" presenta una nuova avventura d'animazione: "L'isola dei Ricordi", la storia di due amiche che, prima di prendere strade diverse, devono ritrovarsi. Il film scritto e diretto da Joel Crawford e Januel P. Mercado arriva nei cinema italiani il 24 settembre distribuito da Universal.

Le protagoniste sono Jo e Raissa, due neodiplomate amiche fin dai tempi della scuola elementare, ormai pronte a prendere ognuna la propria strada. Mentre festeggiano la loro ultima serata insieme si imbattono in un portale misterioso che le trasporta a Nakali, un'isola popolata da creature magiche e mitologiche di cui hanno sempre sentito parlare nelle loro famiglie filippine. Alcune di queste creature diventeranno alleate, altre nemiche.

Joel Crawford ha spiegato: "Per gli adulti la cosa più difficile è non dimenticare i bambini che sono stati. Nasciamo tutti con una grande creatività ma poi ti insegnano a perderla. Il giorno in cui riesci a capire te stesso e ad apprezzarti devi assicurarti anche di non aver perso quella creatività".

Il film è brillante, irriverente, ma tocca anche tante sfumature dell'essere umano, prima fra tutte la paura di rimanere soli. "Questa è anche una storia sulle relazioni ma anche sulla difficoltà di mantenerle. - ha detto Crawford - Anche in altri personaggi del film c'è la paura di non essere accettati, di abbandonare la propria confort-zone, di accettare i cambiamenti o l'incapacità di capire quanto siano importanti le relazioni. Però, specialmente oggi, la capacità di connettersi con gli altri è la cosa più importante in assoluto".

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