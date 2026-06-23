ULTIME NOTIZIE 23 GIUGNO 2026

L'Islanda riprende la caccia alle balene, i primi capodogli uccisi

Hvalfjordur, 23 giu. (askanews) - Sono le prime due vittime della riaprertura della caccia alle balene per scopi commerciali in Islanda. I due capodogli sono stati uccisi al largo delle coste islandesi e poi sono stati riportate a riva martedì mattina. L'Islanda, che ha ripreso la caccia commerciale al termine di una pausa durata due anni, è uno dei soli tre paesi che, insieme a Norvegia e Giappone, consentono ancora apertamente la caccia alle balene, nonostante il biasimo internazionale da parte dell'opinione pubblica e delle organizzazioni per la protezione degli animali.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi