L'Islanda riprende la caccia alle balene, i primi capodogli uccisi

Hvalfjordur, 23 giu. (askanews) - Sono le prime due vittime della riaprertura della caccia alle balene per scopi commerciali in Islanda. I due capodogli sono stati uccisi al largo delle coste islandesi e poi sono stati riportate a riva martedì mattina. L'Islanda, che ha ripreso la caccia commerciale al termine di una pausa durata due anni, è uno dei soli tre paesi che, insieme a Norvegia e Giappone, consentono ancora apertamente la caccia alle balene, nonostante il biasimo internazionale da parte dell'opinione pubblica e delle organizzazioni per la protezione degli animali.