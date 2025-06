Lisbona, la festa dopo la vittoria del Portogallo in Nations League

Lisbona, 9 giu. (askanews) - È esplosa la festa per le strade di Lisbona dopo che il Portogallo ha sconfitto la Spagna nella finale della Nations League.

Centinaia di tifosi si erano radunati in una fan zone nel centro città per seguire insieme la partita. Quando la squadra ha trionfato 5-3 ai rigori, dopo il pareggio per 2-2, sono partiti i festeggiamenti con urla, cori, bandiere sventolate, che sono andati avanti tutta la notte.

Per il Portogallo è la seconda Nations League conquistata; è la prima squadra ad aver vinto il titolo per due volte.