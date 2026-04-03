ULTIME NOTIZIE 03 APRILE 2026

L'Iran mostra il ponte a Teheran distrutto dagli attacchi Usa-Israele

Roma, 3 apr. (askanews) - Le immagini girate durante un press tour - scrive Afp - mostrano i danni inflitti al ponte B1 a Karaj, a ovest di Teheran, dagli attacchi israeliani e statunitensi del 2 aprile 2026. Il ponte B1, ancora in costruzione, è considerato il più alto del Medio Oriente, secondo l'agenzia di stampa iraniana Fars, con una colonna di 136 metri di altezza.

"Ci sono stati 8 martiri e 95 feriti in seguito alle quattro bombe che lo hanno colpito", ha spiegato ad Afp

Hamed Zekri, ingegnere che lavora al ponte.

"Loro (Stati Uniti e Israele) stanno attaccando solo le infrastrutture della popolazione e del Paese. In ogni caso, sono così triste di non poter più parlare di questo", ha aggiunto.

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