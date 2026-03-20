ULTIME NOTIZIE 21 MARZO 2026

L'Iran lancia missili contro base americana

Trump ha inviato altre tre navi e 2500 marines in Medioriente mentre in un lungo post ha affermato che sono vicini agli obiettivi della guerra in Iran e si sta valutando un ridimensionamento dell'attività militare.

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